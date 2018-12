Lascia la terapia intensiva per essere tarsferito nel reparto di medicina dell’ospedale Villa Sofia Mario Covais, 49 anni, l’autista Amat pestato selvaggiamente da un branco di giovinastri ieri sera alla fermata di Villa Adriana in zona Strasburgo a Palermo.

L’uomo ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Hatrascoro l’intera notte in terapia intensiva nonostante la Tac avesse dato esito negativo anche per accertarsi che non ci fossero lesioni interne non visibili e che potevano manifestarsi nelle ore successive all’aggressione. Adesso la situazione sembra andare verso la normalità anche se i medici nons ciolgono ancora la prognosi.

Il trasferimento dall’intensiva alla medicina è comunque un buona notizia anche se Capodanno trascorrerà in ospedale per il malcapitato e ci vorrà qualche giorno perchè si possa completare una prognosi per la guarigione.

Intanto proseguonole indagini da parte dei Carabinieri intervenuti sul luogod ell’aggressione. Dopo una prima fase confusa la ricostruzione dei fatti adesso sembra più chiara. Non cis arebbe stato alcun incidente stradale neanche lieve ma tutto sarebbe nato da un anomalo tentativo degli aggressori di aprire il cofano posteriore del mezzo per prelvare qulcosa dal vano motore mentre l’autobus in servizio sulla linea 628 era fermo a Villa Adriana.

L’autista si sarebbe accorto del cofano aperto e sarebbe sceso per verificare cosa succedesse mentre alcuni passeggeri si trovavano a bordo. Visti i ragazzi li avrebbe inviati ad allontanarsi ma sarebbe incappato nella inaspettata e violentissima reazione dei tre o quattro giovani.

A chiamare i carabiunieri sono stati i passeggeri che hanno aprlato di una violenza inaufdita mai vista prima. E’ stato l’arrivo delle gazzelle a disperdere gli aggressori ed a consentire, poi, un veloce itnerento dei soccorsi.

Da chiarire cose gli aggressori stessero cercando di prelevare e i motivi della reazione insensata ed assursamente violenta