E’ stato picchiato in modo violento l’autista, di 49 anni, del bus, linea 628, dell’Amat finito in codice rosso nell’ospedale Villa Sofia. L’uomo è stato ricoverato nel trauma center del nosocomio dove è arrivato con una ambulanza del 118; i sanitari hanno effettuato una tac. L’aggressione, si apprende all’azienda per il trasporto pubblico di Palermo, è avvenuta nella zona di villa Adriana; non si conoscono ancora i dettagli, ma diverse persone avrebbero assistito al pestaggio.

“E’ stato massacrato di botte, è una vicenda incresciosa”, dice il presidente dell’Amat, Michele Cimino, che annuncia la presentazione di una denuncia. Michele Cimino si è recato a Villa Sofia per accertarsi delle condizioni dell’autista, tutt’ora al pronto soccorso. La Tac ha dato esito negativo.