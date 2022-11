Un autista di un pullman è morto questa mattina in via Emerico Amari nei pressi del la camera di commercio a Palermo. L’autista del mezzo stava salendo sul mezzo quando si è sentito male e si è accasciato al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo. Sono intervenuti gli agenti di polizia e si sta aspettando il medico legale.

L’autista Arcangelo Lorenzo Arcò veniva da Catania e stava trasportando i turisti. Era sceso per fare una pausa. Non è riuscito più a risalire. L’autista è stato soccorso e intubato dai sanitari del 118, ma è morto poco dopo.

Incidente mortale in viale Regione Siciliana

Incidente mortale in viale Regione Sicilia. Un giovane di 37 anni è morto a bordo di un furgone nei pressi dello svincolo di via Oreto. La dinamica è ancora da chiarire. Salvatore Arcuni è deceduto. Secondo i primi rilievi l’uomo è finito contro il guard-rail e poi il furgone si è fermato in mezzo alla carreggiata.

I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma senza successo. Nella zona dell’incidente sono arrivati i partenti del giovane che sono stati soccorsi e curati dai sanitari.













Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il traffico in direzione Trapani è paralizzato.

Ieri un tamponamento multiplo con feriti

Appena ieri sempre su in viale Regione Siciliana ma ad una diversa altezza un altro incidente a Palermo, poco prima dello svincolo di via Leonardo Da Vinci, in direzione Catania. Sono ben sei le auto coinvolte, due a GPL, e per questo è stato immediatamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, per scongiurare ogni problema. Cinque le persone ferite, tutte in codice verde tra una che è stata trasportato al pronto soccorso del “Cervello” in codice giallo: nessuno di loro è in gravi condizioni. Il traffico sulla circonvallazione è paralizzato in entrambe le direzioni, per via della presenza dei mezzi di soccorso.

Altros contro mortale ad Aci Catena

Nel Catanese si piange ancora, invece, per la morte di Mario Filetti avvenuta nei giorni scorsi. Si tratta del giovane morto dopo un incidente avvenuto tre notti fa ad Aci Catena. Una tragedia che ha scosso tutti coloro che lo conoscevano. Un altro incidente che spezza la vita di un giovane in modo inatteso e prematuro.

L’incidente a bordo di una moto

La tragedia è avvenuta alle porte di Aci San Filippo, all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna. Mario Filetti di Aci Catena, aveva 19 anni. Il giovane era a bordo di una motocicletta, insieme a un’altra persona. I due centauri sono stati trasportati al pronto soccorso del Cannizzaro. Qui è morto Filetti poco dopo il ricovero, il passeggero anche lui di 19 anni, è stato invece trasferito al Policlinico di Catania.