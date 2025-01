Un autista dell’Amat, azienda partecipata che gestisce il trasporto urbano a Palermo è finito in ospedale per aver difeso una ragazza molestata sull’autobus da un passeggero. L’autista del mezzo pubblico in piazza Indipedenza è stata picchiato da un uomo che poi sarebbe fuggito in direzione di via Colonna Rotta. Il passeggero molestatore ha spaccato un labbro, un lieve trauma cranico giudicato guaribile in 6 giorni e gli occhiali. Le indagini sono condotte dalla polizia chiamati dalla ragazza molestata.

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe iniziato vicino al capolinea di piazza Indipendenza. La giovane sarebbe salita sul mezzo a bordo del quale c’era già anche l’aggressore. Durante la corsa l’uomo avrebbe iniziato a importunarla e così l’autista avrebbe deciso di intervenire. Arrivati alla fermata il conducente avrebbe prima invitato il passeggero a smetterla con quell’atteggiamento e poi a scendere dal mezzo. Un invito non gradito dall’uomo che si è scagliato contro il dipendente Amat colpendolo con un pugno in pieno viso.

Nonostante il colpo preso, l’autista avrebbe insistito nel tentativo di cacciarlo fuori dal bus. Una volta sceso dal mezzo, l’aggressore avrebbe preso un monopattino del servizio di sharing che si trovava sul marciapiede e glielo avrebbe lanciato colpendolo alle gambe. A quel punto sarebbe arrivato un altro autista dell’Amat e altri passanti che sono riusciti a metterlo in fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale che hanno raccolto le testimonianza della ragazza, che poi ha sporto denuncia per le molestie subite, e del conducente aggredito. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate in zona ma anche sul bus che potrebbero risultare utili per l’identificazione del passeggero violento.

Secondo qualcuno fra i testimoni l’uomo ora ricercato sarebbe stato già protagonista di un’aggressione ai danni di un altro autista dell’Amat per cui è stato denunciato a piede libero. Di episodi simili, nell’ultimo anno, ne sono stati registrati diversi.