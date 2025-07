Operazione della Guardia di Finanza 500 mila euro

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 70 chili di hashish, nascosta in un’autovettura fermata per un controllo.

Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo siciliano nel corso della perquisizione del veicolo hanno trovato in due trolley e in un borsone, 11 involucri con 691 panetti di hashish, per un peso di 70 chili.

La droga sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500 mila euro. I corrieri, due dei quali avevano precedenti specifici, tutti di origine romana, sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto la custodia in carcere.