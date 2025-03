Nuova spaccata a Palermo. I ladri hanno presa di mira l’agenzia di scommesse Eurobet che si trova in via Oreto. E’ stata utilizzata una Fiat Panda come ariete per sfondare l’ingresso, poi i ladri hanno passato al setaccio il locale alla ricerca di soldi in contanti.

I titolari hanno lanciato l’allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nei pressi della vetrina in frantumi è stata abbandonata la Fiat Panda risultata poi rubata. In corso le indagini per risalire ai responsabili. Sono state acquisite le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza che potrebbero avere immortalato i malviventi in azione.

Pochi giorni fa, con le stesse modalità, sono finiti due distributori di benzina, tra cui uno a Capaci.

A fine gennaio, invece, il maxi colpo all’ufficio postale di via Empedocle Restivo: i ladri sono fuggiti con un bottino di cento mila euro dopo avere sfondato la vetrata con una macchina.

Una Fiat Tipo, anche in questo caso oggetto di furto, è stata usata come ariete. I ladri hanno assaltato l’ufficio intorno alle 14, impossessandosi dei soldi che sarebbero stati utilizzati per pagare le pensioni.