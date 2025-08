Un’auto della polizia di Stato di Palermo ha preso fuoco mentre attraversava viale Regione Siciliana. L’auto è stata avvolta dalle fiamme e danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due agenti che sono finiti in ospedale. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e lo spegnimento della vettura. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione le fiamme potrebbero essere state provocate da un guasto tecnico.

“Questa notte una volante della Polizia ha preso fuoco a Palermo. Un mio collega ferito. Le cause sono da accertare, ma sembra che sia stato un problema tecnico della autovettura, una Alfa Romeo Tonale – dice Igor Gelarda – In dotazione dal 2023 a Polizia e Carabinieri. Una macchina che aveva sollevato polemiche (i primi a lamentarsi sono stati i sindacati dei carabinieri) perché ritenuta tecnicamente inadeguata alla attività di polizia. Auguri e massima solidarietà ai poliziotti coinvolti per una pronta guarigione”.