In fiamme la scorsa notte l’aito di un avvocato penalista palermitano parcheggiata in via Giacomo Leopardi a Palermo. Il cofano, il motore e la parte anteriore della Land Rover sono andati distrutti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano per accertare le cause. Il penalista ha presentato una denuncia ai carabinieri, alla luce anche di alcuni furti subiti nei mesi scorsi.

A lanciare l’allarme i condomini della zona svegliati dal boato.