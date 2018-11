l'elaborazione del centro studi continental su dati aci

Secondo i più recenti dati Aci in Sicilia le auto elettriche in circolazione sono 239. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche in Sicilia è cresciuto del 12,7%. In tutta Italia le auto elettriche in circolazione sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016). Tra il 2016 e il 2017 nel nostro Paese vi è stata, quindi, una crescita del parco circolante di auto elettriche del 31,6%. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.

L’elaborazione del Centro Studi Continental sulle auto elettriche in circolazione include anche i dati a livello provinciale. Da questi dati emerge che in Sicilia la provincia in cui ci sono più auto elettriche in circolazione è Palermo (94), seguita da Catania (56), Messina (25), Ragusa (25), Siracusa (18), Trapani (9), Agrigento (6), Caltanissetta (4) ed Enna (2).