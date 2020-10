Autunno caldo e ricco di occasioni in Casa Honda con tante proposte commerciali imperdibili che riguardano in particolar modo i modelli ibridi del marchio nipponico.

Promozioni da capogiro che, alla Veg Motors di Palermo, hanno deciso di dedicare ai propri clienti.

Ibrido ed elettrico rappresentano l’evoluzione dell’Automotive fondando le loro forti basi già nel presente.

Giunta ormai alla sua quarta generazione, commercializzata esclusivamente in versione ibrida, la nuova Jazz è una delle icone del brand, disponibile anche nella variante SUV Crossover, rappresentata dalla Jazz Crosstar, è alimentata da due i motori elettrici compatti collegati a un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri.

I 109 CV/80KW di potenza permettono alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km/h in appena 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h. Il sistema ibrido produce ridotte emissioni di CO2, a partire da 102 g/km (WLTP), ed ottimi consumi di carburante con valori che partono dai 4,5l/100 km (WLTP) sulla Jazz standard. Per la variante Jazz Crosstar le emissioni sono di 110 g/km (WLTP) e i consumi di 4,8l/100 km (WLTP).

Nuova gamma Jazz Hybrid da € 17.750 anziché € 22.500, accedendo al contributo rottamazione; garanzia fino a 8 anni senza limiti di chilometraggio in omaggio. Finanziamento in 47 rate da € 185 (TAN fisso 5,01% – TAEG 6,72%) con anticipo e maxirata finale (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda).

Esempio di offerta per Honda Jazz Hybrid Comfort 1.5: prezzo di listino € 22.500,00 – contributo statale € 1.750,00 in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4* – Sconto € 3.000,00** offerto dalla rete delle Concessionarie Honda Auto (cumulabile con lo sconto rottamazione) in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 = prezzo promozionale € 17.750,00 – con anticipo di € 3.400,00.

Finanziamento di € 14.350,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 185,00 + Maxirata finale € 8.325,00 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda). Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,01% – TAEG 6,43%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 350,00, imposta di bollo su finanziamento € 16,00, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 3,40 – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 17.205,20. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: € 17.999,60 e Taeg Massimo: 6,72%)).

Il Suv Honda CR-V dal 2018 è disponibile nella versione ibrida, il sistema ibrido si avvale della tecnologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che unisce: due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati livelli d’efficienza. La trazione può essere integrale o a due ruote motrici.

Il CR-V Hybrid vanta un efficiente motore a benzina i-VTEC a ciclo Atkinson da 2.0 litri con potenza massima di 107 kW (145 CV) a 6.200 giri/min. e un motore elettrico da 135 kW (184 CV) con una coppia di 315 Nm. Il propulsore elettrico-benzina è in grado di portare CR-V Hybrid da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi in versione FWD e in 9,2 secondi in versione AWD. La velocità massima è di 180 km/h.

CR-V è tuo da \ 28.200 anziché\ 34.200 con contributo rottamazione Honda. Finanziamento in 47 rate da \ 299 (TAN fisso 5,01% / TAEG 6,25%) con anticipo e maxirata finale (coincidente con il cosiddetto Valore Futuro Garantito/Honda).

Esempio di offerta per Honda CR-V 20YM 2.0 Hev Comfort eCVT: prezzo di listino € 34.200,00, contributo rottamazione € 6.000 in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 4 offerto dalla rete di Concessionarie Honda Auto = prezzo Promo € 28.200,00. – Anticipo € 5.450,00 = € 22.750,00 (importo totale del credito) in 47 rate da € 299,00 + Maxirata finale € 12.654,00 (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Honda).

Prima rata a 30 giorni. TAN FISSO 5,01% – TAEG 5,96%.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria € 350,00, imposta di bollo su finanziamento € 16,00, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 3,40 – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata € 26.892,20. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: € 27.982,60 e Taeg Massimo: 6,25%).

Le offerte sono valide fino al 31/10/2020, salvo esaurimento fondi statali previsti dal decreto rilancio D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge nr.77 del 17 luglio 2020 e prorogati con il decreto-legge nr. 104 del 14 agosto 2020.

In concessionaria ci sarà, ad attendere i clienti, personale specializzato che saprà fornire ulteriori dettagli esplicativi delle differenti proposte.

Veg Motors è la porta di ingresso principale per l’universo Honda.