Vigili del fuoco in azione in via alla Falconara per spegnere l’incendio di una vettura che è andata in fiamme per cause ancora da accertare.

Le squadre antincendio stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona ed evitare che le fiamme possano propagarsi ad altre auto o alle abitazioni. L’allarme è stato lanciato dai residenti.

Altro incendio di auto la scorsa notte a Pioppo frazione del comune di Monreale. Qui oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per stabilire se l’auto sia stata data alle fiamme.