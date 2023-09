Un’auto è andata in fiamme a Bagheria (Pa). Le fiamme sono divampate mentre la Ford Kuga con a bordo due coniugi di 39 e 29 anni stava transitando nel sottopassaggio di via Buttita.

I due automobilisti non appena hanno visto uscire del fumo dal cofano si sono messi in salvo e sono usciti dalla vettura. In pochi minuti l’auto è stata avvolta dalle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e accertato che il sottopassaggio non avesse avuto problemi strutturali provocati dall’incendio. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri.