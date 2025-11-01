Incidente stradale sull’autostrada A29 all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini (in direzione Palermo). Una Lancia Y, con a bordo due turisti, si è incendiata dopo l’impatto con una Peugeot: su quest’ultima macchina viaggiavano un papà con due bambini, che sono usciti illesi dall’incidente grazie alle cinture di sicurezza.

Due turisti a bordo della Lancia Y avrebbero perso il controllo del veicolo, sbandando improvvisamente e finendo per urtare la Peugeot che procedeva nella stessa direzione di marcia. L’impatto è stato violento, ma le cinture di sicurezza hanno evitato il peggio ai passeggeri delle due vetture. Al netto dei momenti di puro terrore vissuti dalle persone coinvolte nell’incidente nessuna grave conseguenza.

Tra i primi ad accorrere per prestare aiuto alcuni automobilisti che hanno fermato il traffico, permettendo ai passeggeri di uscire dalle auto. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia stradale e l’Anas, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Carini e Capaci per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.