Sulla statale 113 a Santa Flavia auto fuori strada

La notte di Capodanno contrassegnata da due incidenti nel palermitano, addirittura un’auto finisce dentro una pizzeria dopo aver sfondato il muro. Fortunatamente nei due sinistri solo qualche contusione e nessuna grave conseguenza. Ma poteva essere una notte tragica per la dinamica di quanto accaduto.

L’auto dentro la pizzeria

Ha dell’incredibile quel che è accaduto a Santa Flavia dove un’auto è finita fuori strada e addirittura è piombata dentro una pizzeria. E’ accaduto intorno alle 4, fortunatamente il locale era chiuso a quell’ora. Il mezzo evidentemente andava a velocità elevata, tanto da essere riuscito a demolire una parte del muro dell’attività. Il veicolo infatti è finito letteralmente dentro l’esercizio. Intervento di vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Il conducente del mezzo sottoposto ad una serie di accertamenti. Non ha riportato gravi ferite.

Un caso simile

Nell’agosto scorso sempre nel Palermitano si era verificato un caso del tutto simile. Un giovane a Cinisi, in via Nazionale, alla guida di un’Audi ha prima sbattuto contro tre auto posteggiate e poi è finito sulla vetrina di una panineria. E’ finito prima contro tre auto parcheggiate e poi contro una pizzeria piena di gente. Protagonista un ragazzo poco più che ventenne che viaggiava da solo alla guida di un’Audi A5 in direzione Terrasini. Per una questione di centimetri, fortunatamente, non ha centrato la vetrina investendo i clienti che attendevano di ritirare le pizze. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri che hanno identificato il conducente dell’Audi e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente in autostrada

Altro incidente intorno alle 4,30 sull’autostrada A29 in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Capaci. Due auto, per motivi al vaglio della polizia stradale, sono entrate in collisione. Tanta paura perché all’interno di una delle due macchina c’era un’intera famiglia con due bambini piccoli. Anche qui sono intervenute diverse ambulanze ed i vigili del fuoco. Nessuna grave conseguenza per nessuno degli occupati, solo graffi e tanta paura. I bimbi illesi grazie al fatto che erano alloggiati all’interno dei rispettivi seggiolini.