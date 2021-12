Autostrada A29 paralizzata, due incidenti sulla Palermo-Mazara

17/12/2021

Due incidenti paralizzano l’A29. Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in entrambe le direzioni. Il primo incidente Il primo impatto è avvenuto nel primo pomeriggio. «A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8,5 sull’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo” in direzione Palermo, tra gli svincoli per ‘Aeroporto Falcone e Borsellino’ e ‘Carini’, il traffico è rallentato con lunghe code». Lo fa sapere l’Anas. Tamponamento a catena, coinvolti 4 veicoli Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 4 veicoli. Non si hanno ancora notizie su eventuali feriti. Probabilmente un sorpasso azzardato, la mancanza della distanza di sicurezza o l’alta velocità tra le cause del tamponamento a catena. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il secondo incidente Poco dopo, un altro incidente stradale si è verificato all’altezza del chilometro 2,5, poco dopo lo svincolo di Tommaso Natale e prima di quello di Capaci. Stavolta in direzione Mazara del vallo. Lunghissime le code, partite addirittura da Palermo. Città paralizzata Si cammina a passo d’uomo già a partire dallo svincolo di via Belgio. Caos e automobilisti inferociti. La lunga odissea dei Palermitanti, perennemente bloccati nel traffico.

