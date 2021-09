Una giornata infernale per gli automobilisti che usano quotidianamente le autostrade Palermo Mazara del Vallo e Palermo Catania.

Il traffico è paralizzato sulla Palermo Mazara del Vallo dalla scorsa notte a causa di un incidente nella galleria Sferracavallo. Qui un furgone si è ribaltato bloccando l’intera carreggiata. L’autista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale.

Il mezzo non è stato ancora rimosso e gli automobilisti sono costretti ad uscire a Capaci. L’incidente si è verificato attorno alle due di notte.

Sulla Palermo Catania, dopo una pausa di una settimana, sono iniziati i cantieri per rifare l’asfalto tra Bagheria e Casteldaccia. Al momento in direzione Catania si viaggia in una sola corsia e si sono formate lunghe code. Per attraversare il cantiere si impiega anche un’ora. Andranno avanti ancora per settimane come già successo per i lavori di rifacimento dell’asfalto tra Palermo e Villabate.

Non c’è pace per gli automobilisti di Palermo e provincia. L’ANAS ha avviato oggi un nuovo cantiere lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto “dal km 6 al km 8+400 dell’A19, compreso” tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, nella sola direzione Catania. Inevitabili i disagi al traffico veicolare, con l’autostrada in tilt nei pressi del cantiere.

Il nuovo cantiere

Dopo il “cantiere lumaca” nei pressi di Trabia e Termini, con disagi più volte segnalati dai cittadini e turisti durante l’estate, e il recente cantiere nei pressi di Villabate, adesso un nuovo cantiere dell’Anas.

“Le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere. Al termine dell’intervento, previsto per la fine della settimana salvo condizioni meteo avverse, i primi 14 km in uscita da Palermo saranno interamente dotati della nuova pavimentazione drenante”, spiega l’Anas.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso sull’intera autostrada.



Le polemiche

Il nuovo cantiere arriva dopo quello di Villabate, con polemiche sollevate anche in ambito politico. Attiva Sicilia aveva puntato il dito sull’Anas in merito ai lavori sulla autostrada A19 Palermo-Catania ritenuti “infinti” e mal programmati criticandone aspramente l’operato e chiedendo anche le dimissioni dei vertici. Per giorni si sono formate lunghissime code che hanno avuto pure effetti nel traffico in città con la via Messina Marine paralizzata. Alla fine, però, i lavori sono terminati fortunatamente in anticipo.

Nei prossimi giorni è prevista pioggia e quindi i lavori tra Bagheria e Casteldaccia potrebbero durare più del previsto.

Disagi anche a Cefalù

A seguito degli accertamenti svolti dal CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), «non sono risultate adeguate agli standard di sicurezza le attuali condizioni della calotta di uno dei due tunnel “Parlato Pisciotto”, dell’autostrada A20 Messina-Palermo». Lo rende noto il CAS, che annuncia verifiche tecniche e interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella galleria vicino Cefalù.

Palermo bloccata

Nel frattempo il traffico sulla Circonvallazione del Capoluogo, già alle prese con i problemi infiniti al Ponte Corleone (da un lato) e il canali Passo di Rigano e Mortillaro sotto viale Regione Siciliana (dall’altro), non conosce tregua.