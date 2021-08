Rifacimento asfalto fra Palermo e Villabate, traffico bloccato in uscita dal capoluogo

30/08/2021

Traffico congestionato in uscita da Palermo, direzione Catania. Ciò a causa dei lavori sulla pavimentazione del raccordo della A19, nel tratto compreso fra il chilometro zero e lo svincolo di Villabate. Interventi che, secondo quanto riporta Anas, consentiranno “un notevole miglioramento delle condizioni di marcia” in caso di pioggia. I lavori si concluderanno giovedì 2 settembre. Questo sia nel tratto in questione che in quello della A29 Palermo-Mazara del Vallo. Qui però gli interventi saranno eseguiti fra le 22 e le 6 del mattino, con una percorrenza di mezzi limitata. L’Anas: “Seguire percorsi alternativi” “In entrambi i casi – scrive l’azienda -, le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere“. Ed è proprio il restringimento di carreggiata a cui sono costretti gli automobilisti a congestionare il traffico. Sono segnalate lunghe code in uscita dal capoluogo siciliano, con il traffico che procede a rilento. Ed è proprio l’Anas a consigliare percorsi alternativi. “Per quanto riguarda i possibili itinerari alternativi tra Palermo e Villabate – riporta la nota -, si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure, limitatamente al traffico veicolare leggero, la via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate“. Aree che, anch’esse, risultano intasate a causa del grande afflusso di mezzi.

