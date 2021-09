Proseguono gli interventi di posa della nuova pavimentazione drenante lungo l’itinerario Palermo – Catania, nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso sull’intera autostrada.

A partire da lunedì 20 settembre, sarà la volta del tratto dal km 6 al km 8+400 dell’A19, compreso tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, nella sola direzione Catania.

Le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

Al termine dell’intervento, previsto per la fine della settimana salvo condizioni meteo avverse, i primi 14 km in uscita da Palermo saranno interamente dotati della nuova pavimentazione drenante.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Gli ultimi lavorai sono stati sempre sulla Palermo Catania nel tratto di Villabate. Per giorni si sono formate lunghissime code che hanno avuto pure effetti nel traffico in città con la via Messina Marine paralizzata.

Dopo una settimana di stop si torna dunque di nuovo con i restringimenti che viste le sole due carreggiate dell’autostrada, ormai una sorta di circonvallazione, creeranno nuovi disagi ad automobilisti e camionisti che percorrono ogni giorno quel tratto di autostrada per entrare e uscire dal capoluogo.

E visto che l’appalto riguarda il rifacimento dell’asfalto in altri tratti i prossimi mesi saranno mesi di passione per quanti percorrono la A19. Non appena c’è un restringimento si formano lunghi serpentoni di auto incolonnate.

I tempi stavolta saranno segnati anche dal meteo. Nei prossimi giorni è prevista pioggia e quindi i lavori potrebbero durare giorni in più.