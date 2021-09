L'Anas "Opere pianificate, saranno ultimate il 17 settembre"

Attiva Sicilia chiede le dimissioni dei vertici siciliani di Anas

“Lavori infiniti che andrebbero programmato in altro periodo ed eseguiti in ore notturne”

L’Anas replica precisando che tali lavori “sono mirati al miglioramento del servizio”

Opere, già programmate, che termineranno il 17 settembre

Attiva Sicilia punta il dito sull’Anas in merito ai lavori sulla autostrada A19 Palermo-Catania ritenuti “infinti” e mal programmati criticandone aspramente l’operato e chiedendo anche le dimissioni dei vertici.

“Soltanto chi nutre disinteresse e disprezzo per i siciliani può immaginare di paralizzare l’uscita autostradale di Palermo sulla A19 – si legge nella nota – con lavori che andrebbero programmati in altro periodo ed eseguiti nelle ore notturne. Disinteresse e disprezzo anche per l’economia di molti Comuni che di fatto vengono tagliati fuori dal collegamento con il capoluogo”.

“Si ignora volutamente che si tratta di arteria più importante dell’isola”

La nota prosegue: “Del resto è la storia di sempre di questa autostrada che conta ancora oggi interruzioni e restringimenti a decine in entrambe le direzioni. E si ignora volutamente che si tratta dell’arteria di collegamento più importante dell’isola, sia per il traffico di passeggeri che di merci. Da giorni Palermo è paralizzata già all’altezza del ponte S. Erasmo con evidenti riflessi negativi su tutta la circonvallazione e sul percorso alternativo di via Messina Marine”.

“Chiediamo le dimissioni dei vertici siciliani”

Attiva Sicilia conclude il suo affondo: “Di fronte a questo ennesimo sfregio non possiamo che chiedere le dimissioni immediate dei vertici siciliani dell’Anas e un intervento della Regione affinché imponga un calendario e una modalità di lavoro che garantisca una percorrenza normale e sicura lungo tutta l’autostrada Palermo-Catania”.

La replica dell’Anas

L’Anas replica alla nota diffusa dal gruppo Attiva Sicilia dell’Assemblea Regionale Siciliana, precisando che i lavori in corso di esecuzione lungo l’autostrada A19, alle porte della città di Palermo, “sono mirati al miglioramento del livello di servizio offerto all’utenza attraverso la nuova pavimentazione drenante che garantisce maggiore sicurezza e maggiore comfort di viaggio, obiettivi costanti nell’attività di manutenzione messa in atto da Anas”.

“Lavori interessano la sola carreggiata in direzione Catania”

La nota prosegue “I lavori interessano la sola carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 e allo stato attuale procedono con regolarità e nel pieno rispetto dei tempi previsti. Al fine di contenere il disagio, cui inevitabilmente viene esposta l’utenza stradale, la programmazione prevede ogni settimana interventi su tratti stradali non superiori ai 2 km, con la chiusura alternata di metà carreggiata; in tal modo sarà possibile rimuovere del tutto il cantiere ed il relativo restringimento nel fine settimana”.

“Opere pianificate, saranno ultimate il 17 settembre”

L’Anas evidenzia inoltre di avere pianificato l’esecuzione delle lavorazioni in modo da evitare sia il periodo ferragostano interessato dall’esodo estivo che il periodo di ripresa dell’attività scolastica; l’ultimazione dell’intervento nella tratta indicata è infatti prevista entro il prossimo 17 settembre.