Autostrada Palermo Catania, niente più code a Villabate ultimati i lavori

Redazione di

10/09/2021

Sono stati ultimati oggi, con una settimana di anticipo rispetto a quanto preventivato in precedenza, gli interventi dell’Anas di pavimentazione sull’autostrada A19dir, tra Palermo e Villabate. La nuova pavimentazione è di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort. I lavori sono stati eseguiti con turnazione h24, al fine di limitarne al massimo la durata e i conseguenti disagi. La successiva posa della nuova segnaletica orizzontale, invece, avrà luogo esclusivamente in orario notturno. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

