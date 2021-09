Automobilisti infuriati

Sono state segnalate oggi, martedì 28 settembre, lunghe code sull’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo. Si è appreso che una corsia è chiusa per lavori di manutenzione tra il chilometro e mezzo dopo lo svincolo per Mondello – Tommaso Natale e un chilometro prima dello svincolo per Capaci, in direzione Mazara.

“Non è possibile restare bloccati in autostrada per un’ora e mezza – ha detto un automobilista – questi lavori devono essere fatti di notte. L’ANAS non si può permettere di tenere in ostaggio tantissimi automobilisti è una vergogna”.

La polizia stradale si è recata nel cantiere per comminare delle multe.