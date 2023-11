Il mezzo di notte è cappottato sulla via Isaac Rabin

Tanta paura questa notte a Palermo, nei pressi della zona della Favorita, dove un’auto si è ribaltata. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’unico occupante ma si era davvero temuto il peggio. Il mezzo si è messo di traverso per cause che ancora sono in corso di accertamento. Ad intervenire vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza del 118.

Dove è accaduto

Il sinistro si è verificato in via Isaac Rabin poco prima delle 2 di questa notte. L’auto, mentre stava regolarmente procedendo sulla carreggiata, all’improvviso si è ribaltata. Il conducente non ha mantenuto il controllo del veicolo. Forse a giocare un ruolo determinante l’alte velocità. Lo stesso automobilista è stato in grado di uscire con i suoi piedi dal mezzo ribaltato. E’ poi andato in ospedale per accertamenti. Si stanno effettuando tutti gli accertamenti per capire quale sia stata la causa del cappottamento del veicolo. Pare al momento che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Incidente mortale nel catanese

All’alba purtroppo si è verificato un altro incidente, questa volta nella zona del Catanese, dalle conseguenze tragiche. A morire un insegnante, Davide Romeo, 49 anni, originario del Ragusano ma da una decina d’anni oramai residente a Licodia Eubea, una cittadina della provincia catanese. L’uomo ha perso la vita all’interno dell’auto che stava conducendo come ogni mattina per raggiungere la scuola dove insegnava. Si è scontrato con un tir e il violento impatto non gli ha dato scampo.

Dinamica da accertare

Romeo insegnava all’istituto superiore commerciale di Caltagirone. Si stava dirigendo proprio verso la cittadina per prendere servizio. Stava procedendo sulla statale 514 Ragusa Catania quando ad un certo punto la sua auto si è andata a schiantare contro un tir. Ad effettuare i rilievi i carabinieri per provare a ricostruire la dinamica, a loro supporto i vigili del fuoco. Non si esclude un possibile guasto meccanico o un colpo di sonno come causa della tragedia. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Like this: Like Loading...