Un incidente incredibile che poteva avere conseguenze serie e solo per un caso fortuito non ci sono state vittime. Una macchina in retromarcia, senza il freno a mano attivato, ha creato una situazione di pericolo, con persone in fuga in preda al panico. L’assenza di controllo del veicolo ha portato alla fuga delle persone nelle vicinanze. Tutto questo è successo in provincia di Palermo e il video è stato postato su Tik Tok da un utente, urerucap,

L’incidente ha portato con sé il rischio tangibile di una tragedia. La reazione immediata delle persone è stata la fuga, a dimostrazione del panico scaturito dalla situazione, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e la cosa si è risolta soltanto con un grande spavento e qualche danno, soprattutto all’auto che era rimasta senza freno a mano.

Paura in via Roma a Palermo

Paura anche in via Roma, a Palermo. Un uomo di mezza età, a bordo di un monopattino, è caduto sull’asfalto all’altezza dell’incrocio con via Francesco Guardione. L’incidente si è verificato intorno alle 17. Il traffico in zona è rimasto rallentato per diverse decine di minuti. Da chiarire ancora le cause dell’accaduto. Alcuni commercianti della zona che hanno prestato i primi soccorsi riferiscono di un impatto avvenuto con un grossa buca sulla sede stradale, posta proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto lo schianto. Al momento, non si hanno notizie di altri mezzi o persone coinvolte nell’incidente.

L’uomo è rimasto ferito alla testa

Nell’impatto, la persona coinvolta ha iportato diverse ferite alla testa, accasciandosi inizialmente al suolo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, allertati proprio dai passanti presenti in zona. All’uomo, ancora visibilmente scosso, è stata applicata una fasciatura alla testa, per poi essere trasportato presso il pronto soccorso più vicino. In zona è ancora presente una volonte della polizia municipale. I vigili urbani stanno procedendo ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.