L’Archeoclub d’Italia di Licodia Eubea “Mario Di Benedetto” è impegnato da oltre quarant’anni, attraverso l’attività dei numerosi soci, nella salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale locale. Numerose sono le iniziative e gli eventi che l’Associazione svolge in ambito locale, ponendo in risalto il profondo legame tra cultura, storia, arte, tradizione, natura e sostenibilità, anche con interventi di carattere strutturale e collaborando attivamente con le Istituzioni.

Consapevole che dalla promozione del libro e della lettura dipendono lo sviluppo intellettuale ed economico della società, l’Associazione organizza, dal 16 al 19 novembre 2023, la seconda Edizione di Eubook, quattro giorni dedicati all’editoria e ai libri siciliani, agli scrittori e ai poeti della nostra Isola. La manifestazione sarà scandita da un corollario di eventi culturali, quali mostre, musica, oltre a iniziative di promozione e conoscenza del territorio, straordinariamente ricco di storia e di cultura, attraverso l’enogastronomia.

Teatro dell’evento sarà la suggestiva Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, dove, grazie alla presenza degli autori e dei tanti ospiti, verranno trattati temi e problematiche del mondo contemporaneo, con uno spazio dedicato alla conservazione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale isolano.

Così come avvenuto per la prima, anche in questa seconda edizione il pubblico avrà a disposizione un congruo numero di volumi e riviste da consultare e leggere all’interno della chiesa. Novità di questa Edizione è la “Fiera del Libro”, resa possibile grazie alla collaborazione della “Libreria Orlando di Gela – Sicilianitudine Spazio Culturale”, con la possibilità per il pubblico di poter acquistare novità librarie e di avere un’ampia scelta di racconti, narrativa, saggi e studi legati alla letteratura e alla cultura siciliana. Il sabato mattina sarà dedicato ai ragazzi della scuola media di Licodia Eubea al fine di motivarli, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione, quindi, avvicinarli, alla narrativa pensata per loro, tramite un percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere.

In occasione di Eubook, lo spazio della chiesa verrà arredato con tavoli e sedie al fine di unire l’amore per il libro e la lettura con la possibilità di usufruire di food e drink di ottimo livello e naturalmente legati alla tradizione locale.

16 novembre ore 17:30 inaugurazione della Mostra “Re – Use” di Giuseppe Cosentino.

Apertura della libreria (La libreria a cui l’organizzazione si appoggia: Libreria Orlando. Sicilianitudine Spazio Culturale, via Cairoli, 104 – 93012 Gela);

apertura della caffetteria;

ore 18:30 presentazione del libro di Marco Rosario Nobile,Tra due autunni. Storia dell’architettura in Sicilia

dal tardo Gotico al tardo Barocco, Caracol Editore; conduce Pietro La Rocca.

ore 21:00 concerto musicale “Ciak Si – cilia” a cura del maestro Salvino Strano.

17 novembre ore 10:00 apertura della libreria, della caffetteria e della mostra “Re-use”.

ore 17:00 Giuseppe Campagna, Messina judaica. Ebrei, neofiti e cripto giudei in un emporio del Mediterraneo, sec

XV – XVI. Rubettino Editore; conduce Pietro La Rocca.

ore 18:00 Francesco Musolino, Mare mosso. E/O; conduce Pietro Di Grazia.

ore 19:00 Fabrizio Giuffrè, Le ville della Piana dei Colli a Palermo: storia, conservazione e valorizzazione, Edizioni

Salvare Palermo; conduce Claudio Lo Monaco.

Ore 21:00 Concerto musicale a cura del sassofonista Antonio Alma, parteciperanno Ignazio Modica, Vittorio

Dizia e Giampaolo Bozzali.

18 novembre ore 10:00 “I ragazzi incontrano l’autore”, presentazione del libro di Lina Maria Ugolini,

Jamil e la nuvola, Splem Edizioni, conduce Maria Luisa Lazzara.

ore 16:30 Valerio Musumeci, Agata rubata, Bonfirraro Editore; conduce Jessica Zagami.

ore 17: 30 Ester Rizzo Licata, Trenta giorni e 100 lire, Navarra Editore; conduce Mariada Pansera.

ore 18:30 Cirino Cristaldi, Mirko Giacone, Onorata società, Bonfirraro Editore; conduce Jessica Zagami.

ore 19:30 Fernando Adonia, Il dramma di Caino e Abele. Papa Francesco e la guerra tra russi e ucraini, Algra

Editore; conduce Mariada Pansera

Ore 21:30 Spettacolo musicale “E ti vengo a cercare al Caffè de la Paix”, chiacchiere e musica su Franco Battiato: presentazione del libro di Vincenzo Greco, Battiato: una ricostruzione sistematica. Percorsi di ascolto consapevole, Arcana Editore; conduce Pino Giacchi, con la partecipazione di Antonio Licciardi al pianoforte e del regista drammaturgo Salvatore Greco.

19 novembre ore 10:00 apertura della libreria, della caffetteria e della mostra “Re-use”.

ore 17:30 Giorgia Cafici, The Egyptian as romancitizens: Lookingat, Edizione Inglese; conduce Alessandra Cilio.

ore 18:30 Franco La Magna, Giovanni Verga e il “Castigo di Dio”. Per una storia dei rapporti tra cinema e narrativa,

Algra Editore; conducono Agata Tarso e Gaetano Strano.

ore 18:30 Anselmo Madeddu, Mistero bizantino. La verità sepolta, Algra Editore; conduce Daniele Lo Magro.

ore 21:00 concerto del “Dammen Quartet”, quartetto d’archi.

Dal 16 al 19 novembre sarà possibile usufruire all’interno della chiesa di San Benedetto e Santa Chiara del servizio lettura e di degustare prodotti enogastronomici tipici della tradizione locale, caffè, the e tisane.

Luogo: Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, Piazza Stefania Noce, 1, LICODIA EUBEA, CATANIA, SICILIA

