Un’operazione della polizia ha portato al ritrovamento di una flotta di auto rubate in un garage in zona Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Gli agenti del commissariato Libertà sono riusciti a scovare cinque mezzi rubati all’interno di alcuni locali riconducibili a un condominio in via Cimbali.

Cuffie bluetooth guidano gli investigatori

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla denuncia di due turisti, vittime del furto della loro vettura la sera prima all’Arenella. All’interno dell’abitacolo era rimasto però un paio di cuffie Bluetooth, che ha permesso agli investigatori di rintracciare l’ultima posizione segnalata dal dispositivo tramite GPS. Seguendo il segnale, i poliziotti sono arrivati in via Cimbali.

Un garage pieno di auto rubate

Gli agenti hanno perlustrato a fondo la zona, convinti che i ladri potessero nascondere lì le auto rubate. L’intuito degli investigatori è stato confermato quando, con sorpresa, hanno scoperto un garage condominiale con l’ingresso socchiuso, al cui interno erano parcheggiate ben cinque vetture provento di furto. Oltre alla Fiat 500 dei due turisti derubati, sono state ritrovate altre due Fiat 500, una Fiat Punto e una Lancia Y.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Tutte le auto avevano segni di manomissione a serrature e cilindretti. Grazie a questo importante ritrovamento, gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per rintracciare i legittimi proprietari e restituire loro i mezzi trafugati. Per raccogliere prove utili alle indagini, sul posto è intervenuta anche la Scientifica, che ha effettuato accurati rilievi alla ricerca di impronte digitali. L’obiettivo è quello di risalire all’identità dei ladri e dei ricettatori che si nascondono dietro a questo giro di furti. Gli investigatori hanno inoltre acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona.

