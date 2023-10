Richiesti alcol test e droghe

Tragedia sfiorata in via San Lorenzo a Palermo dove un automobilista avrebbe perso il controllo della propria vettura per uscire di strada, sfondare una cancella e finire a testa in giù nel parcheggio del supermercato dell’Eurospin. L’incidente si è verificato un paio di giorni fa. I vigili del fuoco, soccorritori del 118 e polizia municipale sono intervenuti per dare aiuto e portare in ospedale un uomo di 48 anni, C.L.C., che era precipitato con la sua auto da diversi metri d’altezza.

Da quanto verificato finora non ci sarebbero altre auto coinvolte. L’infortunistica, dunque, ha richiesto ai medici che hanno in cura l’uomo di sottoporlo ai test di alcol e droga.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne si trovava al volante di una Lancia Y e stava attraversando via San Lorenzo, da Cardillo in direzione di viale Strasburgo. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Spadolini, regolato da semaforo, l’automobilista avrebbe iniziato a zigzagare finendo contro la cancellata che separa la carreggiata dal parcheggio dell’Eurospin, che si trova diversi metri al di sotto del livello stradale.

Il 48enne non avrebbe avuto gravi conseguenze

Dopo l’intervento di alcuni passanti sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno rimosso l’auto poi affidata a un carro attrezzi. Il 48enne è stato quindi portato al pronto soccorso del Cervello dov’è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Nonostante il violento impatto e il “volo”, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Acquisite le immagini

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, in attesa di potere ascoltare la versione dell’automobilista, hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere per ricostruire la dinamica.

Incidente alla stazione centrale, auto polizia e altra vettura cappottano

Poche sere fa, incidente stradale tra una vettura e un’auto della polizia a corso Tukory a due passi delle chiesa di Sant’Antonino. Nello scontro tra due vetture ci sono stati tre feriti. Le auto sono finite non distante da una vetrina. Gli agenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Una seconda auto è rimasta anche lei coinvolta nello scontro.

L’impatto all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda. Ancora da chiarire la dinamica. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno aiutato gli agenti e i due occupanti dell’altro mezzo prima dell’arrivo del 118 e del trasferimento in ospedale.

Ancora da accertare la sequenza degli eventi che ha portato all’incidente, le via di percorrenza di entrambi i mezzi e il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto. Sembra inoltre che la volante stesse raggiungendo il luogo di un intervento, ma resta da chiarire se fossero stati attivate luci e sirene.

Almeno tre le persone soccorse dal personale del 118 e poi portate con l’ambulanza negli ospedali Civico e Policlinico. Stando alle prime informazioni avrebbero riportato traumi e fratture agli arti, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.