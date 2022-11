Auto sfonda portone degli uffici comunali a Palermo, ferito il portiere (FOTO)

Ignazio Marchese di

14/11/2022

Un’auto questa mattina, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il portone degli uffici comunali in via Garibaldi a Palermo e ha ferito il portiere. Alla guida della Citroen C3 c’era una donna che poco prima aveva accompagnato una persona lasciandola scendere dall’auto diretta al palazzo di fronte.

Poi ha rimesso in moto la macchina e ha abbattuto il portone d’ingresso del Settore Risorse Umane del comune di Palermo investendo un usciere che è in gravi condizioni.

Il dipendente comunale è stato ricoverato al Policlinico mentre la conducente della vettura all’Ospedale Civico. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118.

Dalle prime informazioni pare che la donna si sia sentita male d’un tratto e abbia perso il controllo della vettura finendo la corsa sul portone. Il boato ha creato allarme in tanti residenti,

Un fine settimana di drammatici incidenti

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di incidenti, Quattro in poche ore quelli mortali. L’ultimo, in ordine di tempo, sulla strada provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola. A perdere la vita è stato Ivo Pizzo, 39 anni originario di Mazara del Vallo nel Trapanese. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter 400 Piaggio, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia municipale per accertare la dinamica dell’incidente. E’ arrivata una autoambulanza del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La tragedia

In precedenza l’ennesima tragedia della strada nel fine settimana siciliano aveva riguardato un giovane vittoriese vittima di uno scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato fra Vittoria e Gela.

La vittima

La giovane vittima si chiamava Mirko Argentino. E’ rimasta uccisa nel terribile incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 che collega Vittoria a Gela.

Il giovane era a bordo di una auto Volkswagen Golf finita, per cause ancora in via di accertamento, contro un autocarro. L’impatto è stato molto violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, appena giunti sul posto dopo l’allarme.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio all’altezza di contrada Dirillo nel territorio gelese. Coinvolto anche un camper che era in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gela.