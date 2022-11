LA TRAGEDIA

Quarto incidente mortale in poche ore in Sicilia, sulla strada provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola. A

perdere la vita è stato Ivo Pizzo, 39 anni originario di Mazara del Vallo nel Trapanese. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter

400 Piaggio, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia di

Stato e la Polizia municipale per accertare la dinamica dell’incidente. E’ arrivata una autoambulanza del 118 ma per

l’uomo non c’era più nulla da fare.

La tragedia

Ennesima tragedia della strada nel fine settimana siciliano. E’ un giovane vittoriese la vittima di uno scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri fra Vittoria e Gela.

La vittima

La giovane vittima si chiamava Mirko Argentino. E’ rimasta uccisa nel terribile incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115 che collega Vittoria a Gela.

Il giovane era a bordo di una auto Volkswagen Golf finita, per cause ancora in via di accertamento, contro un autocarro. L’impatto è stato molto violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, appena giunti sul posto dopo l’allarme.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio all’altezza di contrada Dirillo nel territorio gelese. Coinvolto anche un camper che era in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Gela.

Altro grave incidente a Paternò

Grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Tenente Cunsolo ed Emanuele Bellia a Paternò. A scontrarsi violentemente due mezzi: un’auto guidata da un 22enne ed uno scooter guidato da un 18enne, entrambi di Paternò. Ad avere la peggio il 18enne che avrebbe riportato gravi ferite alla testa.

Dapprima è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e poi trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania in elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi al momento è riservata. Sul posto per occuparsi dei rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.

Terzo incidente a Marineo

Un terzo incidente si è verificato alle porte di Marineo, nel Palermitano. Una persona è rimasta gravemente ferita lungo la Palermo-Agrigento.

Una persona ferita

L’incidente è avvenuto lungo la Palermo-Agrigento, nelle vicinanze dello svincolo di Marineo. Nell’incidente è rimasto coinvolto F. C., titolare di una nota azienda di vini del paese alle porte di Palermo. L’uomo, che non è in percolo di vita, sarà sottoposto a un intervento chirurgico.