Inutili i soccorsi

Tragico incidente stradale nel Mantovano spezza la vita di un operaio di 34 anni di origini siciliane. Si chiamava Alberto Pisano, ed era originario di Gela in provincia di Caltanissetta, e lavorava in provincia di Mantova.

L’incidente in provincia di Mantova

Il grave sinistro è avvenuto il 6 novembre a Santa Croce in via Milazzo verso Sermide Felonica, nel mantovano. La vittima, Alberto Pisano, era alla guida della sua Mercedes quando a causa di dinamiche che verranno presto chiarite si è scontrato frontalmente con un camion di pollame. Pisano era un dipendente della ditta pavese Cipi srl che si occupa di fornire impianti industriali. In questo periodo, Pisano stava lavorando per garantire la manutenzione meccanica in una centrale elettrica.

Per l’uomo non c’è stato niente da fare

Dopo il violento impatto l’auto del 34enne è finita nel fossato laterale mentre il mezzo pesante si è girato su se stesso andando a occupare interamente le corsie della strada in posizione diagonale. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 che hanno fatto partire l’eliambulanza. I soccorsi sono scattati subito ma Pisano era già morto all’arrivo dei sanitari del 118, era infatti morto sul colpo e non c’era più niente da fare. Allo stesso tempo dei sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco di Castelmassa e Suzzara e i carabinieri di Sermide. Sono stati proprio i pompieri a estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’abitacolo.

Ferito l’autista del mezzo pesante

Poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada che era stata invasa dai polli liberati dalle gabbie dopo l’impatto. La viabilità è stata deviata a lungo anche per permettere ai carabinieri di fare i rilievi. Il conducente del mezzo pesante ha 74 anni ed è rimasto gravemente ferito anche se è fuori pericolo. È stato ricoverato all’ospedale di Pieve di Coriano.