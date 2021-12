No Vax spesso ospite del programma La Zanzara

Maurizio Buratti, noto con il nome Mauro da Mantova, spesso ospite del programma radiofonico La Zanzara, è ricoverato a causa del Covid-19 in terapia intensiva, intubato e non risponderebbe alle cure.

L’uomo, che è ricoverato all’ospedale veronese di Borgo Trento, si era vantato in diretta alla radio di essere andato al supermercato con 38 di febbre e ha spesso espresso posizioni No Vax.

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, contattato dall’Adnkronos, ha affermato: “Mauro è un ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi da una decina di anni. A fasi alterne è un super complottista, uno anti sistema, qualche volta ha delle uscite in cui pensa che gli ebrei siano il fulcro del complotto mondiale. Ora è intubato a causa del Covid in ospedale, ma chi gli augura la morte è una testa di caz…“.

“Mauro pensa che la pandemia non esista, e ha tutte le posizioni più estreme del negazionismo Covid. Lui è un carrozziere, e addossava le responsabilità del fatto che non lavorasse più al neoliberismo, alla finanza mondiale. Con il Covid ha cominciato ad aderire a tutte le teorie complottiste. Ovviamente non si è vaccinato, e non credo che andasse in giro con grandi protezioni individuali”, ha aggiunto Cruciani.

Mauro “all’inizio della settimana scorsa ha chiamato da casa, dicendo di stare male, che la febbre andava e scendeva”. Allora, Cruciani gli ha consigliato il ricovero. “Anche privatamente gli ho detto di andare a farsi ricoverare. Ma lui non voleva. Così ho fatto intervenire un medico molto conosciuto e che conosceva Mauro ‘radiofonicamente’, che sabato scorso lo ha chiamato. Credo che il ricovero sia avvenuto grazie a questo intervento”.