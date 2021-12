Le parole del direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova

Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervistato da AGI, ha affermato: “La situazione è buona, ma soffriamo per i non vaccinati. Solo ieri ho ricoverato 8 pazienti ‘no vax’ e purtroppo ho dovuto mandare via altre persone riconvertendo il reparto in Covid”.

“Nell’ultimo mese – ha spiegtato Bassetti – alla Liguria i non vaccinati sono costati 4 milioni di euro tra rianimazione e ricoveri ordinari. Andrebbe esteso l’obbligo agli over 40. L’Italia è un Paese grande, ma 6 milioni di non vaccinati con oltre 2 milioni di over 50, sono tanti. Troppi”.

Per Bassetti “andrebbero cambiati anche i parametri dei ricoveri. In Liguria per il 40-50% dei posti in media intensità sono pazienti che arrivano con altri problemi, ad esempio un braccio rotto, e vengono per caso scoperti positivi dopo un tampone. Senza nessun sintomi Covid. Abbiamo magari 200 persone, ma 100 non hanno nulla a che fare con il Covid-19. Questi sono i vaccinati in ospedale per la stragrande maggioranza. E va detto. Il ministero dovrebbe dare dei parametri chiari anche su questo”.

Infine, sulla variante Omicron del coronavirus, Bassetti è cauto ma ottimista: “intanto, è coperta da 3 dosi di vaccino. Non aumenterebbe la mortalità e non causa più ospedalizzazioni. Colpisce i bambini perché più contagiosa, ma non è più mortale”.