in contrada plemmirio, a sud di siracusa

Incidente sul lavoro nel pomeriggio in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa. Un operaio, che stava lavorando alla manutenzione della linea telefonica, è precipitato da un palo.

Trasportato in elisoccorso

Non sono ancora note le cause dell’episodio, fatto sta che la vittima si trova ricoverata in gravi condizioni. Alcuni colleghi hanno prestato le prime cure all’operaio e contestualmente sono stati avvertiti i soccorsi ma si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto del ferito.

Le indagini

Sul posto, gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente: gli accertamenti avranno l’obiettivo di capire se l’operaio stava operando secondo le norme per la sicurezza sul lavoro ma è ancora presto per stabilire se si tratta di un fatalità o se, invece, ci sono delle responsabilità ben precise sull’accaduto.