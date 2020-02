Soccorso dai sanitari del 118

Un incidente in via Alcide De Gasperi ha provocato tanto caos questa domenica mattina e un ferito. L’automobilista ha perso il controllo della sua auto che si è ribalta, non prima però di avere sbattuto contro una vettura parcheggiata.

E’ accaduto stamani in via De Gasperi, all’altezza di via Ausonia. Per il conducente di una Dacia Stepway, fortunatamente, solo molta paura e ferite lievi.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e dalla polizia municipale, che ha regolato il traffico al semaforo.

I rilievi sono condotti dalla sezione infortunistica della polizia municipale. Saranno loro ad accertare le responsabilità e ricostruire i motivi per i quali è avvenuto l’incidente.