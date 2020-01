Ferito non grave il conducente dell'altro mezzo

Un incidente stradale si è verificato ieri sera sulla SP81 nelle vicinanze di Triscina. Un’automobile condotta da un anziano di 78 anni si è scontrata con un furgone invadendo la corsia opposta.

L’anziano, Cosimo Favoroso, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Castelvetrano ma è morto durante la notte a causa delle gravi ferite riportate. Poco hanno potuto fare i medici che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita dovendo constatare il decesso. La persona che si trovava a bordo de furgone è stata trasportata al Civico di Palermo con una prognosi di 30 giorni.

Favoroso era un commerciante e proprietario terriero, ora in pensione. La salma è stata trasportata in camera mortuaria in attesa della decisione del magistrato di turno. Le autorità hanno deciso il sequestro del mezzo.