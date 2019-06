sul luogo la polizia ferroviaria

Un incidente ferroviario si è verificato alle 12.40 a Trapani ma per fortuna le conseguenze non sarebbero gravi.

Un treno proveniente da Castelvetrano ha investito di striscio due operai che stavano lavorando lungo la linea ferrata nel tratto compreso tra il passaggio a livello di via Marsala e quello di via Virgilio.

I due uomini sono rimasti feriti ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Scattato l’allarme, sono subito stati trasferiti in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia ferroviaria per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Davanti ai due passaggi a livello si sono create lunghe code di auto.

Soppressi due treni in partenza da Trapani e diretti a Castelvetrano e Alcamo.