Un treno ha investito un’auto rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello. L’auto forse ha tentato di passare all’ultimo minuto prima che si chiudessero le sbarre restano intrappolato.

L’automobilista è riuscito a mettersi in salvo e ha cercato anche di fare segno al treno che lanciato in corsa ha preso in pieno la vettura.