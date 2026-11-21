Un incidente stradale autonomo, avvenuto alle 4 di questa mattina lungo la strada provinciale, al chilometro 13, nel territorio di Piana degli Albanesi, ha lasciato un uomo di 30 anni in pericolo di vita. Il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata ed è finita fuori strada.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava con tre persone a bordo: il conducente e due passeggeri, tutti maggiorenni. Per cause ancora in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del veicolo. La Punto ha invaso la corsia opposta, si è ribaltata ed è terminata la sua corsa in una strada laterale. Fortunatamente, in quel momento non stavano sopraggiungendo altri veicoli.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Le condizioni del conducente sono apparse subito molto serie: i sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato con prognosi riservata. Resta in pericolo di vita.

I due passeggeri, invece, sono rimasti feriti in modo meno grave e non sono stati trasportati in ospedale.

Le indagini

I carabinieri stanno cercando di chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo. Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’alta velocità, un malore o un colpo di sonno, oltre alle condizioni del fondo stradale. I militari ascolteranno i due passeggeri e svolgeranno gli accertamenti di rito sul mezzo, che è stato sottoposto a sequestro.