Il racconto della brutta avventura da parte della donna

Dopo il furto nel parcheggio di un centro commerciale raccontato da una lettrice di BlogSicilia arriva la replica: “la Direzione del Conca D’Oro precisa che il parcheggio non è affatto al buio, come erroneamente segnalato – si legge nella nota del centro -. L’illuminazione è regolarmente funzionante, così come le telecamere di videosorveglianza e la presenza costante di addetti del centro commerciale”.

“Ci rammarica sapere della disavventura capitata alla signora – si legge ancora nella nota – purtroppo lasciare in auto spesa e acquisti, induce delinquenti ad agire. Spesso la Direzione del centro commerciale è riuscita ad evitare tentativi di furto dando indicazioni e consigli su buone pratiche da adottare soprattutto in periodi particolarmente ‘caldi’ come i saldi di stagione”.