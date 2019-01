Il racconto della brutta avventura da parte della donna

Aveva pensato con la figlia di trascorrere alcune ore al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Un pomeriggio tra negozi per cercare qualche occasione nei saldi.

Un pomeriggio di svago che si è trasformato in un incubo appena è uscita ed e ha cercato di prendere l’auto per tornare a casa. “Era tutto buio. Terribile. Poteva succedere qualunque cosa. Non c’era nessuna illuminazione. Una volta arrivata davanti all’auto ho subito compreso che il mio pomeriggio di svago era naufragato – racconta la donna – Ho trovato l’auto aperta e svaligiata. Nel bagagliaio avevo lasciato lo zaino di mia figlia. Dentro c’erano le chiavi di casa, un Ipad e i libri.

Poi hanno rubato anche alcuni sacchetti con dentro la spesa fatta in precedenza”. Per la donna una vergogna. L’assenza di illuminazione nel parcheggio aiuta i ladri. “Dopo il mio pomeriggio di svago ho trascorso alcune ore per dovere presentare la denuncia. Ho chiamato la polizia. Io e mia figlia dal centro commerciale siamo dovute andare in questura nei pressi della cattedrale per presentare la denuncia. Poi la polizia ci ha accompagnato fino a casa visto che c’erano le chiavi di mia figlia”.

Adesso alla donna toccherà cambiare anche la serratura della porta blindata. Il pomeriggio di svago a causa dei malviventi che presidiano il parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro è finito nel peggiore dei modi. “Anche se il parcheggio non è custodito – aggiunge la donna – la direzione del centro deve prendere i provvedimenti per garantire a tutti i clienti di non essere derubati. Non è possibile che succedano queste cose. E’ stato davvero doloroso per me e mia figlia”.