E' successo in viale del Fante

Un autobus dell’Amat è andato a fuoco questa mattina nei pressi di Villa Ciambra a Palermo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il mezzo era in transito, ma non ci sono stati feriti tra i passeggeri. L’incidente è avvenuto in viale del Fante nei pressi della chiesa di San Giuseppe.

“E’ stato un problema al motore del mezzo – dicono dall’Amat – il bus aveva già percorso molti chilometri. Sono intervenuti anche i tecnici dell’azienda e la vettura per quella linea è stata sostituita”.