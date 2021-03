Autocarro a fuoco nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo nel tratto tra Carini e Capaci. Il traffico è andato in tilt in direzione Palermo visto che la zona è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la sede stradale.

Il grosso mezzo che trasportava plastica, all’altezza del Bioparco, è andato in fiamme. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha chiuso la carreggiata e deviato il traffico su Villagrazia. Il conducente, secondo le prime informazioni, è illeso. L’incendio ha prodotto un’alta colonna di fumo nero, ben visibile anche da lontano.