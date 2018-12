Il mezzo danneggiato soprattutto nella parte anteriore

Un autocompattatore è andato in fiamme mentre da Palermo cercava di raggiungere la discarica di Bellolampo per conferire i rifiuti raccolti in città.

L’incendio si è verificato lungo la salita che porta alla discarica del capoluogo siciliano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero all’intero mezzo.