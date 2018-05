oltre 120 le vetture in gara

E’ stata presentanta stamattina la 102esima Targa Florio che si svolgerà domai e dopodomani organizzata da Ac Palermo ed Automobile Club d’Italia, 3round di Campionato Italiano Rally e tricolore Autostoriche.

Saranno oltre 120 le vetture in gara e la competizione vedrà al via i protagonisti del Campionato Italiano Rally di cui è 3 round, come del Campionato Italiano Rally Autostoriche e Campionato Regionale.

La prova spettacolo “Blutec” di venerdì 4 maggio sarà trasmessa da RaiSport.

L’edizione 2018 della Targa Florio è stata presentata, presso la sede dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e

Spettacolo, in Via Notarbartolo.

Alla presentazione ha preso parte l’assessore allo Sport Sandro Pappalardo, il deputato regionale Alessandro Aricò e il vice sindaco di Palermo Sergio Marino nonché tutti gli organizzatori.

“La Targa Florio rappresenta la più antica gara automobilistica esistente – ha detto Pappalardo – ed è indubbiamente, oltre che una grande competizione sportiva, uno strumento di promozione territoriale fortissimo di cui possono beneficiarne le città toccate dal percorso. Ancora una volta la bellezza della Sicilia farà da contorno a un grande evento”.