Almeno cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato un automobilista rimasto bloccato con la sua auto in via Imera. L’acqua ha sommerso la vettura fino ai finestrini.

Sempre in via Imera altri due automobilisti sono stati soccorsi dai pompieri. Almeno trenta gli interventi dei vigili del fuoco già eseguiti e altrettanti già segnalati dai cittadini. Automobilisti soccorsi in via Ciaculli, in via Colonna Rotta.

Il vento ha divelto uno dei grandi cartelloni pubblicitari in piazza Castelnuovo. Nel giorno dei morti difficile entrare al cimitero dei Rotoli, il più grande di Palermo per allagamenti in strada e anche dentro l’area cimiteriale. Disagi anche nella zona dell’altro cimitero di Sant’Orsola dove le strade malconce sono anche queste allagate.

(Foto Loredana Iraggi)