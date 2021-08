Indagini dei carabinieri della compagnia di Carini

Verrà eseguita domani all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo Paolo Giaccone l’autopsia sul corpo di Angelo Giammanco l’operaio edile di 67 anni, nato a Cinisi, residente a Terrasini morto lo scorso 27 agosto durante i lavori di ristrutturazione in una palazzina in via Venuti in centro in paese. L’uomo è caduto dall’impalcatura ed è morto sul colpo.

Inizialmente era stata diffusa la notizia che Giammanco sarebbe morto per un malore mentre passava e stava parlando con qualcuno dell’impresa. Una versione che aveva fatto il giro del paese. I carabinieri della compagnia di Carini che stanno eseguendo le indagini avrebbero trovare le immagini dell’incidente nel corso di alcuni sopralluoghi. Ad seguire l’autopsia sarà la dottoressa Stefania Zerbo con la dottoressa Vanessa Milazzo.

Sarà presente anche il consulente della famiglia il medico Manfredi Rubino incaricato dall’avvocato Aldo Ruffino che assiste la famiglia Giammanco.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte dell’operaio Gabriele Finazzo, rappresentanza legale della ditta che stava eseguendo i lavori e Antonino Lupo, proprietario dell’immobile che ha commissionato le opere di ristrutturazione. Angelo Giammanco aveva già compiuto 67 anni e aveva presentato domanda di pensione. “Una morte davvero assurda – dice l’avvocato Aldo Ruffino – l’ennesima tragedia sul lavoro che si poteva e si doveva evitare”.

Il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo

“Angelo Giammanco, operaio terrasinese di 67 anni, è morto a Cinisi mentre lavorava in un cantiere edile nel centro abitato del paese.

In attesa che le Autorità accertino le modalità con cui si è verificata la tragedia, esprimo il mio sincero dolore per la dipartita ed un forte sentimento di vicinanza alla famiglia”. Il sindaco Giangiacomo Palazzolo.

Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci

“Angelo Giammanco è stato per la sua famiglia un marito fedele, un padre buono e generoso, che ha cercato sempre il bene dei suoi cari con ogni mezzo. Ha perso la vita stamattina in un tragico incidente sul lavoro.

Alla signora Caterina, cui mi legano sentimenti di stima e affetto, ai familiari tutti, vanno le condoglianze mie e la preghiera sentita della comunità terrasinese. Vi siamo vicini”. il sindaco Giosuè Maniaci