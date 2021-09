Via al cantiere

Al via interventi di manutenzione programmata su quattro viadotti della A19 Palermo-Catania. Lo comunica Anas, specificando che i lavori saranno eseguiti in direzione Palermo sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I, Palumba II. Quelli in direzione Catania, invece, sono già ammodernati.

Oggi, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, avranno inizio gli interventi di manutenzione programmata sui viadotti ‘San Giuseppe’, ‘Irosa II’, ‘Palumba I’ e ‘Palumba II’, nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada. I lavori – fa sapere Anas – comporteranno, oltre alla sostituzione dei guardrail, il risanamento degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

I quattro viadotti, ubicati tra il km 81 e il km 89 dell’autostrada tra gli svincoli di Irosa e Cinque Archi, avevano beneficiato degli stessi interventi lungo la carreggiata in direzione Catania, che era stata riaperta al traffico lo scorso 12 agosto e che, da oggi, ospiterà il traffico in entrambi i sensi di marcia.

