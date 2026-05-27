La notte tra sabato e domenica a Palermo si era verificata una rissa in piazza Caracciolo a Palermo. Una ragazza di 16 anni peruviana e il fidanzato marocchino di 27 anni sono stati aggrediti e feriti a colpi di bottiglia.

La giovane si è presentata all’ospedale Civico di Palermo con una ferita alla mano, il giovane con ferite al volto e il setto nasale rotto. I due si sono presentati attorno alle 5 del mattino. I medici hanno chiamato i carabinieri visto quanto successo.

I due fidanzati poco dopo sono stati raggiunti da un gruppo di amici e mentre stavano in attesa di essere visitati e medicati dopo essere stati registrati si sono allontanati. I carabinieri sono riusciti a rintracciarli. La giovane è stata trovata da una zia a Villabate.

La rissa sarebbe scoppiata per alcune avance rivolta da un gruppo di giovani alla ragazzina. Avance respinte che hanno provocato la reazione del fidanzato che è stato picchiato insieme alla ragazzina.

La notte dopo tra domenica e lunedì una seconda rissa è scoppiata in via Isidoro La Lumia dove una ragazza di 22 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunta alla testa. Per questo ferimento i carabinieri hanno arrestato Pietro Graziano di 24 anni perché trovato in possesso di una pistola in casa a Ballarò.