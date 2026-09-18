Un importante passo avanti nel piano di ammodernamento della rete autostradale siciliana. Anas ha annunciato il completamento delle operazioni di demolizione degli impalcati di 112 campate del viadotto Cannatello, situato lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” nella carreggiata in direzione Catania.

Si tratta di un punto di svolta per un intervento mastodontico, che prevede un investimento complessivo di ben 182 milioni di euro destinato alla demolizione e alla successiva ricostruzione dell’intera carreggiata in direzione del capoluogo etneo. L’opera complessiva si sviluppa su un tracciato di 120 campate per una lunghezza totale di 4.080 metri.

Tecnologie avanzate per il taglio dei pulvini

Archiviata la demolizione degli impalcati, i cantieri non si fermano. Sulla carreggiata lato Catania sono già in corso le delicate operazioni di taglio dei pulvini, ovvero gli elementi strutturali che si trovano in cima alle pile e che sostengono gli impalcati.

Per ridurre i disagi e garantire la massima precisione, i tecnici stanno utilizzando la tecnologia del filo diamantato. Le strutture vengono sezionate in più parti per essere rimosse progressivamente e in totale sicurezza.

Parla il subcommissario Montesano

“Con la demolizione integrale degli impalcati delle 112 campate lato Catania, il viadotto Cannatello segna un punto di svolta nel rinnovo dell’A19: non un semplice cantiere, ma la ricostruzione di un’infrastruttura strategica per la Sicilia”, ha dichiarato l’Ingegnere Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia e Subcommissario per il Piano di ammodernamento. “Un investimento da 182 milioni di euro che restituirà sicurezza e funzionalità a un’arteria vitale per l’Isola. Il taglio dei pulvini con filo diamantato, già in corso, conferma la determinazione con cui stiamo procedendo verso l’obiettivo”.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano straordinario di riqualificazione della Palermo-Catania, coordinato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo ruolo di Commissario straordinario, supportato dai subcommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

Gli altri cantieri: si lavora anche sul viadotto Morello

Il cantiere del Cannatello non è l’unico fronte aperto lungo la principale arteria di collegamento dell’isola. Poco più avanti, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, proseguono infatti a pieno ritmo gli interventi sul viadotto Morello.

In questo caso si tratta di un appalto strategico da quasi 89 milioni di euro che prevede la sostituzione dei vecchi impalcati in cemento armato con nuove strutture miste in acciaio e calcestruzzo. I lavori sul lotto “Morello 3” hanno già raggiunto un avanzamento del 72%, mentre sul lotto “Morello 4” i cantieri sono al 42% delle lavorazioni complessive, dopo che Anas ha già ultimato gli interventi di ripristino strutturale sui settori “Morello 2”.

Non solo Anas: scoppia la “guerra” sulle autostrade CAS A18 e A20

Se la rete Anas avanza tra i cantieri, non mancano forti tensioni sul fronte delle autostrade gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). È infatti esplosa una vera e propria polemica politica sulla sicurezza delle tratte A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. A sollevare il caso è stato il deputato Pippo Lombardo (Sud Chiama Nord), che ha denunciato un “concreto rischio di totale interdizione al traffico” emerso da una nota interna dello stesso direttore del Consorzio per la mancanza di coperture finanziarie da 32,5 milioni di euro destinate alla mitigazione del rischio.

A spegnere l’allarme è intervenuto seccamente l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, assicurando che non ci sarà alcuna chiusura: la Regione ha infatti già reperito i 32,5 milioni di euro necessari attingendo ai fondi residui del Programma operativo complementare, oltre a 2 milioni aggiuntivi per interventi di somma urgenza.

Stop notturni sulla A29 Palermo-Mazara

Tornando alla viabilità della Sicilia occidentale gestita da Anas, si ricordano invece le imminenti limitazioni notturne programmate sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo” tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Il tratto autostradale rimarrà chiuso in entrambe le carreggiate dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino nelle notti tra lunedì 21 e martedì 22 settembre, e tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre. Le chiusure si sono rese necessarie per consentire i lavori di risanamento strutturale e messa in sicurezza dei cavalcavia 38 e 39. In quelle fasce orarie il traffico sarà deviato sulla strada statale 115.