Il tribunale di Palermo presieduto da Fabrizio La Cascia ha assolto il sindaco di Ustica Salvatore Militello per avere differito di 45 giorni il provvedimento con cui agenti della polizia municipale e i carabinieri avevano sequestrato l’hotel Diana nell’isola in contrada San Paolo avvenuto nel luglio del 2019, quando la struttura alberghiera era piena di turisti.

Il sindaco, difeso dall’avvocato Mario Bellavista, dopo avere acquisito diversi pareri ha emesso un’ordinanza l’8 agosto con la quale differiva di 45 giorni i sigilli alla struttura. Un abuso d’ufficio secondo la procura che chiedeva il rinvio a giudizio, una scelta dettata dalla volontà del primo cittadino per non provocare danni all’amministrazione comunale che avrebbe subito richieste di risarcimento da parte dell’albergo che da lì a poco avrebbe ottenuto la sospensione del provvedimento anche dai giudici amministrativi del Tar di Palermo.

Secondo le indagini l’albergo venne sequestrato perché sarebbe stato privo delle autorizzazioni previste ed hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di poco più di mille euro per l’assenza della Scia, segnalazione certificata di inizio attività. I giudici, nonostante l’abuso d’ufficio è stato depenalizzato hanno assolto il sindaco perché il fatto non sussiste.