È stata presentata oggi, nella sede della Camera di Commercio di Palermo, la decima edizione di Avvinando Wine Fest, l’attesissimo appuntamento con l’eccellenza enologica e gastronomica che si svolgerà il 17 e 18 maggio presso i Cantieri Culturali alla Zisa.

Protagonista della conferenza stampa è stato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha acceso i riflettori sul valore culturale ed economico dell’evento: “Avvinando Wine Fest non è solo una grande manifestazione dedicata al vino: è il racconto più autentico della nostra Sicilia. È la storia di chi lavora con passione ogni giorno, di chi crede nella qualità, di chi porta avanti le nostre tradizioni guardando al futuro”.

Con queste parole, Tamajo ha voluto sottolineare l’anima più profonda del festival, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il settore enogastronomico isolano. Un’occasione per celebrare il vino, certo, ma soprattutto per raccontare una Sicilia dinamica, produttiva, legata al territorio e aperta all’innovazione.

L’assessore ha sottolineato come eventi del genere siano capaci di creare sinergie tra cultura, economia e turismo, rafforzando il tessuto imprenditoriale locale e valorizzando le eccellenze siciliane: “Sostenere queste iniziative significa credere nello sviluppo della Sicilia. Perché ogni bicchiere di vino che racconteremo il 17 e 18 maggio ai Cantieri alla Zisa sarà un ambasciatore del nostro territorio, delle nostre imprese e del nostro talento. La Regione sarà sempre al fianco di chi costruisce occasioni come questa, capaci di creare valore e futuro”.

Un invito speciale è stato rivolto infine ai cittadini e ai visitatori, chiamati a partecipare numerosi a quella che si preannuncia come una vera e propria festa collettiva: “Partecipare ad Avvinando Wine Fest sarà un’esperienza straordinaria: non solo per chi ama il vino, ma per chi ama la Sicilia. È una festa di tutti e per tutti, ed è giusto che sia vissuta appieno”.

L’edizione 2025 di Avvinando Wine Fest si annuncia particolarmente ricca, con oltre 90 cantine provenienti da tutta Italia, degustazioni guidate, masterclass e appuntamenti culturali in un’atmosfera conviviale e suggestiva. Un’occasione imperdibile per conoscere e assaporare il meglio della produzione vinicola nazionale, con un occhio di riguardo alle eccellenze siciliane.